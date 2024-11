Le Galaxy S25 Slim s’inscrit dans une tradition de smartphones compacts chez Samsung, rappelant des modèles comme le Galaxy Alpha. Ce modèle, identifié par le numéro SM-S937B/DS, semble être conçu pour un lancement global, le "B" de la référence indiquant une disponibilité internationale, tandis que "DS" confirme une compatibilité double SIM.

Avec un écran de 6,7 pouces et une épaisseur encore inconnue, mais attendue comme l’une des plus fines de la gamme, le S25 Slim promet un design ultra-compact et une prise en main agréable. Cependant, cette finesse posera des défis techniques, notamment pour intégrer des composants essentiels comme une batterie performante ou un système de refroidissement efficace.

Samsung pourrait également intégrer des technologies innovantes pour maximiser l’espace, à l’image d’Apple, qui envisagerait de supprimer le support physique de la SIM pour son iPhone 17 Air au profit de l’eSIM.