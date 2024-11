Le Samsung Galaxy S24 Ultra s'inspirait, comme son prédécesseur, des lignes du Samsung Galaxy Note, un modèle très populaire il y a quelques années. Il propose des lignes très droites, voire un peu austères, qui lui donnent un look très sobre et élégant. Les tranches plates peuvent néanmoins, comme ça a été le cas sur iPhone, poser quelques problèmes de prise en main après plusieurs dizaines de minutes.

Selon les photos disponibles aujourd'hui et illustrant une maquette réalisée à partir des fichiers CAD envoyés aux usines pour la fabrication, Samsung serait sur le point de résoudre le problème avec son S25 Ultra. Le smartphone premium profiterait de tranches plus arrondies, la fois dans les coins et le pourtour du boitier, mais pas autant que les modèles S25 de base, pour le différencier du reste de la gamme. Ce dernier devrait être ainsi plus agréable à tenir une fois au creux de la main. Il pourrait également être légèrement plus fin.

Les Samsung Galaxy S25 et S25+ ne devraient quant à eux pas profiter d'un changement de design. Le constructeur coréen serait manifestement satisfait du Galaxy S24, et les prochains smartphones ne devraient pas évoluer d'un pouce cette année.