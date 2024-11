Pour Samsung, ce nouvel appareil est un moyen de couper l'herbe sous le pied d'Apple. Cela fait des mois que des rapports pointent vers un iPhone 17 Slim à l'automne 2025. Ce modèle misant sur la finesse et la légèreté prendrait la place de l'iPhone 17 Plus, modèle le moins populaire de la gamme.

Alors que les constructeurs de smartphones peinent à innover pour relancer la demande, il semble que les améliorations de design vont devenir un argument important ces prochaines années. Apple a commencé avec l'adoption du titane sur ses mobiles les plus haut de gamme, imité par Samsung. La course à la finesse et au poids devrait bientôt constituer un nouveau champ de bataille.