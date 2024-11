Voilà maintenant plusieurs semaines que les rumeurs s'intensifient au sujet d'un Galaxy S25 Slim. Les derniers bruits de couloir à son sujet laissaient d'ailleurs entrevoir la présence d'une caméra de très grande qualité, comparable à celles embarquées par les modèles Ultra. S'il n'y avait donc que très peu de doutes quant à l'existence d'une variante Slim, voilà que le site SmartPrix vient de dégouter un nouvel élément semblant confirmer l'arrivée d'un modèle aminci au sein de la gamme des Galaxy S25.

Nos confrères de SmartPrix ont ainsi obtenu des détails sur le SM-S937, une autre variante du Galaxy S25 de Samsung. Alors que les numéros de modèle des successeurs du Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra avaient déjà fuité sur la Toile, la présence de ce quatrième identifiant suggère que la gamme gagnera bel et bien une version supplémentaire. Dans quel but ? Concurrencer la marque et la pomme et son projet d'iPhone Air…