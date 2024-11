Car que signifié exactement le terme « Ultra » dans ce cas ? Il est presque certain qu'il s'agit d'une référence à un des Samsung Galaxy Ultra. Ce pourrait être soit le Galaxy S24 Ultra ou le futur Galaxy S25 Ultra. Vu que le prochain S25 Ultra sera le meilleur de la prochaine génération (et le plus cher) des smartphones qui seront présentés en début 2025, on peut imaginer qu'Ice Universe fait plutôt référence au Galaxy S24 Ultra.

Pour rappel, le Galaxy S24 Ultra est équipé à l'arrière d'un quadruple capteur, avec notamment un module principal de 200 Mpx. Alors, Samsung va-t-il intégrer ce capteur monstrueux dans le Galaxy S25 Slim, accompagné d'un second, voire d'un troisième capteur ?