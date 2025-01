Gomme audio

La photo et la vidéo bénéficient, elles aussi, de nouvelles fonctions IA. Il est désormais possible de rajouter à une image existante de nouveaux éléments à l’aide d’un prompt. Le plus spectaculaire est la « gomme audio » qui permet d’identifier et d’ajuster six types de sons (voix, musique, vent, bruit ambiant, foule et sons naturels) afin d’améliorer les vidéos produites ou déjà existantes.