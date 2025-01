Esthétiquement, les S25 et S25+ adoptent un design quasi identique, ne différant finalement que par leur taille, et sont vraisemblablement proposés en coloris Iceblue, Mint, Navy et Silver Shadow. L'Ultra se démarque avec ses propres teintes : Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Silver Blue et Titanium White Silver, ainsi qu'une courbure différente aux angles et des protubérances plus marquées au niveau des capteurs photo.

Comme nous l'évoquions en début d'article, pas moins de 75 images ont été partagées par nos confrères d'Android Authority. Si vous souhaitez découvrir la prochaine gamme de smartphones Samsung sous toutes ses coutures, dont l'officialisation est prévue pour le 22 janvier prochain, nous vous invitons à découvrir l'article d'Android Authority joint en source de cet article.