Le smartphone semble bel et bien être un Samsung Galaxy S25 Ultra, en parfait état de marche. La manipulation ne dure que quelques secondes, mais l'on voit l'écran allumé et plusieurs informations affichées, notamment ce qui ressemble à un benchmark. Il peut s'agir donc d'un exemplaire final échappé d'une ligne de production, ou tout simplement d'un prototype.

Le clip de quelques secondes confirme également toutes les rumeurs et autres informations qui sont apparues au sujet de ce smartphone flagship depuis plusieurs mois. On peut apercevoir les coins de l'appareil, plus arrondis que le Samsung Galaxy S24 Ultra, ainsi que les tranches un peu moins tranchantes qu'auparavant, et qui devraient offrir une prise en main plus agréable qu'aujourd'hui avec les générations actuelles. En l'état, le Samsung Galaxy S25 Ultra s'inspire un peu plus des iPhone 15 et iPhone 16, qui ont aussi adouci leurs bordures, jugées par beaucoup comme étant désagréables lorsque l'on porte le téléphone durant plusieurs minutes.

La version montrée à l'écran est la Titanium Black, Samsung ayant pris le parti de continuer à utiliser le titane pour le cadre de son smartphone. Trois autres coloris bleu, gris et argent devraient aussi être proposés, et possiblement d'autres variantes exclusives sur le magasin en ligne de la marque.