Samsung lance les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, et revoit ses prix à la baisse

Proposé uniquement en version 5G, le Galaxy S21 profite de l’Exynos 2100. Le premier SoC gravé en 5 nm de Samsung devrait cette année être en mesure de rivaliser avec le Snapdragon 888. C’est en tout cas ce que laissent entendre des premiers benchmarks publiés sur la toile. Rappelons qu’il se composera d’un coeur Cortex-X1 à 2,9 GHz, de 3 coeurs performants Cortex-A78 à 2,8 GHz et de 4 coeurs efficients Cortex-A55 à 2,2 GHz. On nous promet des performances en hausse de 10% par rapport à l’an passé, mais aussi une consommation en baisse de 20%. Il s’accompagne ici de 8 Go de RAM et d’un stockage de 128 ou 256 Go. Attention : le Galaxy S21 ne dispose plus de port micro SD pour étendre le stockage.