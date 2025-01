Selon d'insistantes rumeurs, cette fin d'année 2025 devrait être marquée chez Apple par le lancement d'un iPhone inédit : Air.

Au sein de la gamme iPhone 17, on devrait donc retrouver l'iPhone le plus fin jamais lancé par la firme américaine. Ce modèle Air viendra remplacer la déclinaison Plus, en vigueur depuis quelques générations.