La conception de ces nouveaux appareils soulève des enjeux majeurs. Pour l'iPhone 17 Air, la phase d'introduction du nouveau produit (New Product Introduction) a d'ores et déjà débuté chez Foxconn. Cette étape cruciale permettra de valider la faisabilité industrielle de ce design ultra-fin et d'anticiper les éventuels ajustements nécessaires.

Concernant le modèle pliable, les équipes d'Apple doivent encore perfectionner la technologie de la charnière et optimiser la résistance de l'écran. Ces obstacles techniques pourraient d'ailleurs nécessiter un délai supplémentaire, repoussant potentiellement le lancement au-delà de 2026.

L'objectif avec l'introduction de ces nouveaux modèles est clair : relancer les ventes en berne des iPhone avec de grosses innovations en comparaison aux ajouts incrémentaux faits ces dernières années. L'iPhone 17 Air pourrait séduire une nouvelle frange de consommateurs sensibles au design et au rapport qualité-prix, tandis que le modèle pliable marquerait l'entrée tardive mais attendue d'Apple sur ce segment en pleine expansion.