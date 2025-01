Les premières informations qui nous sont récemment parvenues au sujet de l'iPhone pliant concernent ses dimensions. D'après Meritz Securities, cité par l'analyste Jukanlosreve sur X.com (ex Twitter), l’écran principal devrait mesurer entre 7,6 et 7,9 pouces. L’écran externe, quant à lui, serait compris entre 5,3 et 5,5 pouces. Ces dimensions placeraient l’iPhone pliant dans une catégorie comparable au Samsung Galaxy Z Fold 6, qui dispose d’un écran principal de 7,6 pouces. Cependant, avec ses 6,3 pouces, l’écran externe du Galaxy Z Fold 6 resterait nettement plus grand.

Alors que de précédents bruits de couloir laissaient jusqu'alors penser que l'iPhone pliant adopterait un format de type Galaxy Z Flip, plusieurs sources fiables s'entendent désormais sur le fait qu'Apple commercialisera finalement un iPhone pliable en deux pour embrasser un format plus proche de la tablette. L'appareil adopterait un design à pliure interne, protégeant ainsi l'écran des dommages extérieurs.