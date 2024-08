À l'heure actuelle, de nombreux constructeurs de smartphones se sont mis à l'école de Samsung, et proposent des appareils pliants. Le 13 août prochain, ce sera ainsi Google qui nous fera découvrir le Pixel Fold 9 Pro. Or Apple est, dans cet océan de production, l'une des rares grands fabricants qui manque à l'appel. Et si l'on en croit cette nouvelle fuite, il faudra attendre encore près de deux ans pour voir un iPhone pliant voir le jour.