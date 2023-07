OnePlus 12 : vous voulez voir son gros zoom périscopique ?

Pour le reste, le futur OnePlus 12 devrait être animé par un processeur Snapdragon 8 Gen 3 (et un GPU Adreno 750) couplé à un total de 24 Go de RAM. On y retrouverait également une batterie de 5 000 mAh compatible avec la recharge rapide de 150 watts (et de 50 watts en sans-fil). Et contrairement à Nothing, qui vient de lancer son Phone (2), OnePlus devrait prochainement s'engager dans la voie du smartphone pliant, avec le OnePlus Open.