Le OnePlus 11 va arriver en France... et il a l'air excellent

Le OnePlus 11 embarque également une fiche technique très semblable aux autres smartphones haut de gamme sortis ces derniers mois. Il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou 16 Go de RAM et 256 Go de mémoire flash si vous optez pour la configuration la plus élevée.

Pour la partie photo, OnePlus réitère son partenariat avec Hasselbald. L'entreprise allemande propose ici la troisième génération de ses réglages maison pour obtenir des couleurs plus fidèles et un résultat de meilleure qualité pour chaque image capturée.

Le OnePlus 11 embarque un capteur grand angle 50 mégapixels IMX890 de chez Sony, assisté d'un ultra grand-angle 48 mégapixels 115 degrés, et d'un téléobjectif avec zoom 2x de 32 mégapixels, que OnePlus présente comme la caméra pour réaliser vos portraits. À l'avant, c'est un capteur 16 mégapixels qui assurera vos selfies et appels vidéo.

La batterie est enfin de 5 000 mAh, avec un système de charge rapide SUPERVOOC à 100 W, et une recharge complète en seulement 27 minutes, mais la charge sans-fil n'est pas au programme de cette dernière génération de smartphones OnePlus.

Le OnePlus 11 sera disponible le 16 février à partir de 849 euros pour la version 128 Go de stockage. Le modèle 256 Go et 16 Go de RAM coutera quant à lui 919 euros. Les précommandes sont quant à elles ouvertes dès maintenant.