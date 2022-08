OnePlus 10T 5G : ouverture des précommandes et présentation de OxygenOS 13

Après sa conférence au Gotham Hall à New York, OnePlus nous présente son nouveau flagship, le OnePlus 10T 5G. Un smartphone haut de gamme équipé de la puce la plus puissante du moment, le SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Avec 8 à 16 Go de RAM LPDDR5 pour l'accompagner au quotidien, selon la configuration choisie, ce nouveau modèle devrait plaire aux amateurs de jeux vidéo sur mobile.

D'autant que le constructeur se félicite pour l'intégration du système de refroidissement le plus grand et le plus puissant jamais installé sur un smartphone OnePlus. Sans pour autant forcer le modèle au gigantisme, puisque le téléphone mesure 163 mm x 75,37mm x 8,75 mm, avec une conception unibody, supposée offrir une excellente sensation en main. Le OnePlus 10T 5G est un peu lourd, car il pèse tout de même 203 grammes.

Son dos, à l'instar de sa face avant, est recouvert par du verre Corning Gorilla Glass 5. Le téléphone est équipé d'un grand écran AMOLED de 6,7 pouces à la définition Full HD+ (2 412 x 1 080p, 394 ppp) et compatible HDR10+. Pour assurer une fluidité constante dans toutes les situations, il propose un taux de rafraîchissement dynamique de 60 à 120 Hz.

Précisons également que le modèle embarque une batterie dual-cell de 4 800 mAh, compatible avec la charge rapide SUPERVOOC de 150 W. Ainsi, selon le constructeur, passer de 1 à 100 % de batterie ne devrait prendre que 19 minutes. Il est à noter qu'un chargeur 160 W sera fourni avec le smartphone.