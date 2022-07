OnePlus 10T : on connait sa fiche technique une semaine avant sa présentation

OnePlus a également pris la plume et posté un long message sur son forum officiel afin de partager quelques informations à propos de la partie photo du OnePlus 10T.

Le smartphone intégrera un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels comme capteur principal, avec une stabilisation optique et électronique ainsi que le support de la capture en 10 bits pour une gamme dynamique plus étendue et plus de couleurs à l'image ainsi que la présence d'un mode de photographie de nuit. Un ultra grand-angle 119,9 degrés et un objectif macro accompagneront le capteur principal pour les prises de vue.

OnePlus annonce également que l'Image Clarity Engine (ICE) sera de la partie avec un algorithme mis à jour pour améliorer à la prise de vue les clichés saisis et le niveau de détails à l'écran.

Le partenariat avec Hasselblad semble toutefois toucher à sa fin. Aucune référence à la marque n'est présente sur les différents visuels partagés par OnePlus. Selon Hope Liu, l'objectif de la marque est « d'offrir un smartphone ultra-performant à un certain niveau de prix » et probablement que cet accord de branding coûtait trop d'argent pour baisser le prix du téléphone au seuil souhaité par le constructeur.

Pour le reste, le OnePlus 10T sera équipé d'un écran de 6,7 pouces, à la vitesse de rafraîchissement toujours inconnue, et d'un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, de 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 256 Go de stockage UFS 3.1. La batterie enfin serait d'une capacité de 4 800 mAh mais toutes ces informations doivent être confirmées à l'occasion du lancement de l'appareil le mercredi 3 août prochain.