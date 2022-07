Le design et la fiche technique du OnePlus 10T se dévoilent

Le célèbre informateur OnLeaks nous en dit plus les spécifications et le design du nouveau smartphone à venir, jouant notamment au jeu des sept différences entre le OnePlus 10 Pro et le OnePlus 10T.

Le prochain mobile de OnePlus ne sera pas aussi haut de gamme que son prédécesseur. Son châssis est constitué de plastique, alors qu'il est de métal sur le Pro. Quant à l'écran du OnePlus 10T, il est plat alors que celui du OnePlus 10 Pro est incurvé.

OnLeaks note également des changements au niveau du bloc photo : son intégration dans le corps du smartphone, son design général et le flash qui n'est pas positionné au même endroit.

Dernier point relevé, le bouton Alert Slider disparaît sur le OnePlus 10T. Cette touche paramétrable qui a fait l'identité de la marque pendant des années est réservée au OnePlus 10 Pro cette année.