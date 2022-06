Les OnePlus 9 et 9 Pro reçoivent enfin une mise à jour et des correctifs de sécurité digne de ce nom

Le calendrier de publication de cette mise à jour OxygenOS 12, d'un peu plus de 550 Mo, ayant été décalé, celle-ci embarque le patch de sécurité Android… de mai. La mise à jour est déployée de manière progressive et il se peut que votre smartphone soit d'ores et déjà concerné, ou qu'il faille attendre encore quelques longues journées avant de découvrir la précieuse notification.