OnePlus va sortir de nouvelles montres connectées et des écouteurs

C'est en tout cas ce qu'affirme l'insider indien Mukul Sharma qui a récemment fait fuiter des informations très intéressantes sur Twitter. Il évoque notamment l'arrivée d'une OnePlus Watch 2, mais aussi d'un bracelet connecté OnePlus Band 2 dans un avenir proche. Pour l'instant, les spécificités techniques de ces objets restent inconnues. On peut tout de même imaginer une montre plus complète au niveau de ses fonctionnalités, plus endurante et pourquoi pas dotée du système Wear OS 3.