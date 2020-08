Après les true wireless, OnePlus souhaiterait entrer sur le marché des smartwatches

Comme l'indique le site spécialisé, ce n'est pas vraiment la première fois que l'on entend parler d'une montre connectée en préparation chez OnePlus. En 2016 déjà, Pete Lau, P.-D.G. du goupe, estimait : « Nous avions terminé la conception, mais nous avons quand même décidé de la mettre au rebut. Nous devons être concentrés [pour la finaliser] ». OnePlus attendait peut-être que WearOS et les Snapdragon Wear soient suffisamment matures pour mériter d'être utilisés pour une toute nouvelle montre.

Autre potentiel élément déclencheur : l'annonce récente d'une première montre connectée chez OPPO, la société sœur de OnePlus, elle aussi filiale du géant chinois BBK Electronics. Les régulateurs indonésiens de l'IMDA font d'ailleurs, dans leurs registres pour la OnePlus Watch, mention d'une entreprise anciennement enregistrée sous le nom…. de SINGAPORE OPPO ELECTRONICS PTE. LTD. Preuve éventuelle d'un lien entre la montre d'OPPO et cette possible OnePlus Watch.