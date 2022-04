OnePlus Nord Watch, la montre connectée abordable se dévoile avant son officialisation

Hormis le nom, on ne sait pas grand-chose de cette OnePlus Nord Watch. Cette dernière ne sera pas la remplaçante de la OnePlus Watch, sortie en 2021, mais un nouveau produit plus abordable. Les rumeurs évoquent un prix de lancement compris entre 70 et 100 dollars, quand la OnePlus Watch était disponible à un prix public conseillé de 159 euros.

On peut imaginer que l'appareil proposera l'essentiel des fonctionnalités de suivi sportif, mais aussi des capteurs de fréquence cardiaque et possiblement d'oxygénation du sang, déjà présents sur de nombreuses smartwatches proposées dans cette gamme de prix.

Espérons toutefois que ce produit soit plus réussi au lancement que ne l'était sa grande sœur. Si chez Clubic nous n'avons pas eu à nous plaindre lors de notre test des bugs référencés par bon nombre d'utilisateurs, des erreurs grossières de traduction et un logiciel mal optimisé ont entaché les premiers pas de cette montre connectée.

Il n'existe enfin aucune information concernant la date de sortie de la OnePlus Nord Watch. Elle pourrait en toute logique accompagner la présentation d'un OnePlus Nord 3, qui n'est pas attendu avant le second semestre 2022.