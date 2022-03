OnePlus paresseux ? La fiche technique du OnePlus Nord 3 déjà vue sur un autre téléphone

Une MediaTek Dimensity 8100 et une charge ultra-rapide de 150 W, ça ne vous rappelle rien ? Ce sont exactement les specs attendues pour le Realme GT Neo 3, qui se revendique comme « la charge la plus rapide du monde » grâce à l’UltraDart Charging Architecture (UDCA) qui lui permet d’être rechargé à 50 % en 5 minutes. Le GT Neo 3 sera lancé le 22 mars en Chine et plus tard en Europe. De son côté, le OnePlus Nord 3 devrait être annoncé au cours du printemps. On ne devrait donc plus trop attendre avant d’en savoir plus.