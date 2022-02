On en sait un peu plus sur la fiche technique du OnePlus Nord CE 2 5G

À l'intérieur du prochain modèle de OnePlus, on devrait trouver un processeur octa-core MediaTek Dimensity 900 gravé en 7 nm, couplé à 8 Go de RAM. Il serait accompagné d'un GPU Mali G68 et, bien sûr, d'un modem 5G.

Le smartphone embarquera la même batterie de 4 500 mAh que son prédécesseur, mais elle sera cette fois-ci compatible avec le système de charge rapide SuperVOOC de 65 W, quand le modèle précédent devait se contenter de 30 W.

Pour ceux qui tiennent à leurs écouteurs filaires, le smartphone serait doté d'un port jack de 3,5 mm. Il devrait être lancé au début de l'été en une seule configuration, à savoir 128 Go de mémoire interne, et préchargé avec Android 11.

Comme toujours, selon la politique du constructeur chinois, OnePlus prévoit de lui ouvrir l'accès à deux mises à jour majeures d'Android ainsi qu'à des correctifs de sécurité pendant trois ans.