OnePlus Nord CE : de nouveaux rendus confirment le design et les caractéristiques

C’était dans l’air, et les nouveaux rendus nous le confirment : le OnePlus Nord CE reprend les mêmes lignes esthétiques que son aîné, sorti l’an dernier.

Grâce à des rendus en haute qualité et des images tirées de publicités officielles, nous avons un bel aperçu de ce à quoi ressemblera le smartphone milieu de gamme de OnePlus. Mais pas de grande surprise à signaler : on retrouvera un smartphone doté d’un écran AMOLED 90 Hz à la diagonale de 6,43 pouces. Contrairement au OnePlus Nord , on ne retiendra ici que trois capteurs photo au dos de l’appareil, toujours alignés sur la gauche.