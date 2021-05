Xiaomi : 8 minutes pour recharger un smartphone à 200 W, 15 minutes en sans-fil

Les constructeurs chinois comme Xiaomi et OPPO publient régulièrement des démonstrations de leurs avancées technologiques, notamment en ce qui concerne la vitesse de charge des smartphones. C'est bel et bien impressionnant, mais cette dernière avancée ne répond pas aux problématiques actuelles des propriétaires de smartphone.

En premier lieu : l'autonomie. On imagine bien que, pour atteindre une telle vitesse de chargement de la batterie, il faudra utiliser des chargeurs et des câbles propriétaires, qui resteront certainement à la maison. Or, le problème actuel réside dans la difficulté qu'ont les smartphones à tenir plus d'une journée - voire une simple journée complète - sans recharge !

Alors, quel intérêt de pouvoir recharger son smartphone en 8 ou 15 minutes quand on est tranquillement à la maison ? C'est pour l'extérieur et les situations d'urgence qu'il serait utile de trouver une solution, comme augmenter l'autonomie des batteries, ou encore poursuivre l'optimisation de la consommation des appareils.

De plus, quid de la durée de vie de la batterie avec une charge d'une telle puissance ? Un rechargement aussi rapide peut-il détériorer la batterie ? Ce qui tomberait mal, à un moment où l'on se bat contre l'obsolescence programmée et où l'on invite les propriétaires de smartphone à être plus écologiques.