Xiaomi présente son POCO M3 Pro : puissance et 5G à petit prix

Pour ce qui est du design, la parenté avec le Redmi Note 10 5G est également flagrante. POCO a beau avoir apporté sa touche personnelle avec son logo et la mention "Design by POCO", le form factor ne fait aucun doute. La forme et le placement du module photo sont les mêmes, tout comme le bouton de mise sous tension sur la tranche droite qui accueille le lecteur d'empreinte. C'est au niveau des couleurs que l'on trouvera un peu d'originalité, avec les coloris noir, jaune et bleu.