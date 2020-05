Poco F2 Pro : un clone du Redmi K30 Pro, désormais disponible à 499€

Récapitulons : nous avons là affaire à un smartphone 5G de 6,67 pouces à écran AMOLED et caméra mécanique (20 MP) sur le dessus. Compatible HDR10+, l’écran plafonne néanmoins à 60 Hz. Il intègre un capteur d’empreintes digitales dans sa partie inférieure.

Les performances du smartphone sont assurées par un Snapdragon 865, 6 ou 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage en UFS 3.1. Une batterie de 4 700 mAh (rechargeable à 30 W en filaire) accompagne le tout. Poco promet ainsi une recharge complète en 60 minutes environ.

Pour se distinguer (un peu) du Redmi K30 Pro, le Poco F2 Pro souligne la présence du système de refroidissement LiquidCool 2.0. Un dispositif qui offre une passerelle à Poco pour dérouler différentes fonctionnalités dédiées au gaming. Échantillonnage tactile 180 Hz et moteur de vibration flambant neuf en tête.