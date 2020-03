Le Redmi K30 Pro et sa Zoom édition officialisés en Chine

© Redmi

Un smartphone ultra performant autour de 400€

© Redmi

Une version Zoom mieux dotée en photographie

Via : TechRadar

Un lancement tardif — le Redmi K30 est sorti en décembre dernier —, qui ne douche cependant rien à l'enthousiasme. Il faut dire qu'avec sa fiche technique tout feu tout flamme et son prix très accessible, le Redmi K30 Pro a de quoi faire des envieux.Redmi avait déjà frappé fort l'an dernier avec un K20 Pro / Mi 9T Pro au rapport qualité prix excellent. Une prouesse qu'il semble résolu à répliquer cette année avec le K30 Pro.Le nouveau smartphone se présente avec un écran AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition Full HD+ sur une fréquence de 60 Hz. Redmi promet une luminosité de 1 200 nits (prévoir des lunettes de soleil) et une compatibilité HDR10+.L'écran est sans bord, et pour cause : la caméra 20 mégapixels avant est logée dans un mécanisme pop-up situé sur le dessus. À l'arrière, le reste des APN se décline comme suit : un capteur principal 64 MP (1/1.7"), un ultra grand-angle 13 MP, un téléobjectif 5 MP et un macro de 2 MP.Sous le capot du K30 Pro, on retrouve un Snapdragon 865 (compatible 5G donc, ainsi que Wi-Fi 6), 6 Go de LPDDR4X ou 8 Go de LPDDR5 et 128/256 Go de stockage en UFS 3.0 ou 3.1 selon la version choisie. L'autonomie du smartphone sera enfin assurée par un accu de 4 700 mAh, rechargeable à 33 W. Il dispose d'un port jack 3,5 mm, et est certifié IP 53 contre les éclaboussures.Ce n'est pas tout. Si la fiche technique du Redmi K30 Pro vous laisse de marbre, surtout du côté de la photographie, le K30 Pro Zoom Édition est susceptible de vous taper dans l'œil.Comme son nom l'indique, cette édition remplace le téléobjectif de série pour une version 8 mégapixels offrant un zoom optique 3x et hybride jusqu'à 30x.Désormais disponible en Chine, le Redmi K30 Pro arrivera probablement dans les prochains mois en France sous un autre nom — possiblement Mi 10T Pro. Pour l'heure, il s'affiche à partir de 2 999 yuans (environ 400€ HT) dans sa version de base, et grimpe jusqu'à 3 999 yuans (environ 540€ HT) pour la Zoom Édition dotée de 8 Go de RAM.