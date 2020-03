Le Redmi K30 Pro sortira le 24 mars en Chine et montre une partie de sa fiche technique

© Redmi

Le smartphone avec Snapdragon 865 le plus abordable

© Redmi

Aucun détail sur la photo

Via : XDA Developers

Sur Weibo où elle communique assidûment, la filiale de Xiaomi a officialisé la sortie du Redmi K30 Pro dans l'empire du Milieu au 24 mars prochain. Un certain Redmi K30 Pro Zoom Edition est également au programme et se consacre — vous l'aurez deviné — à la photographie.L'an dernier, le Xiaomi Mi 9T Pro (la version européenne du Redmi K20 Pro) s'affichait avec une solide fiche technique pour 429 € seulement. On attend donc aussi bien pour son successeur, dont Redmi vient juste de confirmer quelques points de détails.Côté design, le smartphone ressemble à s'y méprendre à un OnePlus 7T . Sauf à l'avant, où le K30 Pro devrait afficher un écran total, sans poinçon ni encoche, pour déporter son capteur photo dans un mécanisme pop-up sur le dessus. L'occasion de remarquer que le K30 Pro dispose bien d'un port jack 3,5 mm — rassurant pour certains.Aussi, le K30 Pro bénéficiera des largesses techniques du SoC Snapdragon 865 (compatible 5G) de Qualcomm. De la RAM LPDDR5 l'accompagnera, tout comme la dernière puce de stockage flash UFS 3.1 qui promet des débits en lecture et écriture explosifs.Pour l'heure, Redmi garde encore sous clé la fiche technique des quatre modules photo qui équiperont le K30 Pro. En vertu des optiques intégrées au récemment dévoilé Redmi Note 9 Pro Max, on peut s'attendre à un capteur principal d'au moins 64 mégapixels.Mais, comme nous le disions en préambule, le nouveau smartphone devrait s'accompagner d'un Redmi K30 Pro Zoom Edition. Ici encore, les informateurs habituels ont du mal à obtenir des détails de première main. Tout juste parle-t-on d'une possibilité de zoomer jusqu'à 50x — probablement numériquement.Le Redmi K30 Pro nous réserve ainsi encore quelques surprises, et l'on espère que la filiale de Xiaomi ne succombera pas à la même tentation d'inflation des prix que sa maison mère avec le Mi 10 Pro . Dans tous les cas, le smartphone ne devrait pas pointer le bout de son pop-up sur le Vieux Continent avant plusieurs mois... si la pandémie de coronavirus ne remet pas en cause sa sortie européenne.