Xiaomi lance les Mi 10 et Mi 10 Pro : écran 90 Hz , Snapdragon 865 et photo 108 MP au programme

Mi 10 et Mi 10 Pro : deux smartphones aux specs irréprochables

Sans surprise : les prix s'envolent

Depuis la Chine où il a tenu une conférence à guichets fermés, le constructeur donne le ton de ce qui sera dorénavant son fil d'Ariane pour 2020 : le haut de gamme et l'ultra haut de gamme.Les dernières rumeurs prévoyaient du lourd en provenance du constructeur de Shenzhen, et Xiaomi n'a pas déçu. Les Mi 10 et Mi 10 Pro n'arborent pas seulement un nouveau design très élégant, ils affichent aussi une adhésion sans faille aux tendances du moment.Les deux modèles sont pourvus d'un écran AMOLED percé de 6,67 pouces. Affichant du Full HD+, ils sont rafraîchis à 90 Hz et compatibles HDR+. Xiaomi annonce aussi une fréquence d'échantillonnage de 180 Hz pour la dalle — promesse d'une réactivité accrue lors des interactions avec l'écran. Le Mi 10 affiche une luminosité record de 1 120 nits, et jusqu'à 1 200 nits pour le Mi 10 Pro.Animés par un Snapdragon 865 et jusqu'à 12 Go de RAM (LPDDR5), les Mi de série 10 sont compatibles 5G, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5. Le stockage, compris entre 256 et 512 Go, est assuré par une mémoire UFS 3.0.Étonnant : le Mi 10 profite d'une batterie de plus grande capacité que son grand frère, avec 4 780 mAh contre 4 500 mAh. Mais la différence s'explique par les capacités de recharge des deux smartphones. Le Mi 10 profitera d'une charge rapide à 30 W (10 W sans-fil), quand le Mi 10 Pro grimpera à 50 W (30 W sans-fil). La recharge bi-latérale est bien entendu de la partie, jusqu'à 10 W sur les deux appareils.Enfin côté photo, Xiaomi déploie l'artillerie lourde. Reprenant à son compte l'excellent capteur 108 mégapixels (ƒ/1,7, 1/1,33", stabilisé) qui a fait la renommée du Mi Note 10 , le Mi 10 s'adjoint les services d'un ultra grand-angle 13 mégapixels (ƒ/2,4), d'un capteur macro de 2 mégapixels (ƒ/2,4) et d'un capteur de profondeur de même acabit.Le Mi 10 Pro va, logiquement, encore un peu plus loin. Le module principal de 108 mégapixels se dote de deux lentilles supplémentaires (pour arriver à 8), et se conjugue avec un ultra grand-angle 20 mégapixels (ƒ/2,2, 6 lentilles), un téléobjectif court de 12 mégapixels (ƒ/2,0) et un téléobjectif long de 8 mégapixels offrant un zoom hybride 10x avec OIS.Le poinçon de l'écran logera, pour les deux modèles, un capteur 20 mégapixels.Comme on pouvait s'y attendre au vu des dernières rumeurs, le tarif des Mi 10 et Mi 10 Pro s'envole, comparativement au prix de lancement du Mi 9. En Chine, et en gardant en tête que la conversion proposée ici ne prend pas en compte la TVA, le Mi 10 s'affiche à partir de 3 999 yuans, soit 527 € environ pour la version 8+128 Go. On grimpe à 4 699 yuans (619 € HT) pour une configuration 12+256 Go.Le Mi 10 Pro, lui, fait démarrer les enchères à 4 999 yuans (658 € HT) dans sa version 8+256 Go. Comptez 5 999 yuans (790 € HT) pour le modèle 12+512 Go.On est donc loin, très loin, des tarifs pratiqués initialement par la marque — que l'on affublait volontiers du titre d' « iPhone killer ». Mais n'oublions pas que Xiaomi a finalement délégué la production de smartphones low-cost à ses filiales Redmi ou encore Poco.Côté disponibilité, le Mi 10 sera disponible dès demain, 14 février, en Chine. Il sera suivi par le Mi 10 Pro le 18 février. En Europe, où la sortie des smartphones devait être officialisée lors du MWC , l'incertitude demeure.Pas que l'on doute que les Mi 10 seront disponibles sur le Vieux Continent. Simplement que, au vu de l'annulation du Mobile World Congress annoncée hier, Xiaomi devra trouver un autre moyen de nous présenter ses nouveaux produits. Affaire à suivre.