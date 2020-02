Xiaomi montre enfin le Mi 10 et nous donne rendez-vous au MWC

© Xiaomi

Xiaomi Mi 10 : tour de piste des caractéristiques

Une sortie prévue début mars

Via : Android Authority

Mais à contexte exceptionnel, mesures exceptionnelles. L'épidémie de coronavirus 2019-nCoV obligeant les entreprises chinoises à faire preuve de bon sens, Xiaomi annonce que sa conférence se tiendra sur Internet exclusivement. Aucun journaliste n'est convié sur place pour découvrir le Mi 10. Le constructeur sera néanmoins présent sur les planches du MWC à partir du 23 février afin de faire découvrir son flagship au public européen.Contrairement à l'an dernier, Xiaomi s'apprête à dévoiler un duo de flagships : le Mi 10 et le Mi 10 Pro. Pour l'essentiel, les différences entre les deux modèles se mesureront au niveau de la photo. Le premier embarquera un capteur principal de 64 mégapixels, quand le second jouera des coudes avec le Mi Note 10 grâce à son module 108 mégapixels.Du reste, les deux smartphones afficheront un écran OLED de 6,5 pouces au taux de rafraîchissement de 90 Hz. L'appareil photo avant, lui, est logé dans un poinçon situé en haut à gauche de la dalle. La grande mode esthétique de l'année 2020.Les deux modèles devraient profiter d'un Snapdragon 865, lequel — rappelons-le — ne peut pas faire l'impasse sur le modem X55. Les appareils seront alors pleinement compatibles avec la 5G, et se doteront de pas moins de 12 Go de RAM de type LPDDR5 offrant un débit jusqu'à 6,4 Gb/s.Enfin côté autonomie, si l'on ignore précisément de quelle capacité seront les accumulateurs respectifs des Mi 10 et Mi 10 Pro, il semble admis qu'ils pourront être rechargés respectivement à 40 W et 65 W. Un record dans l'industrie.Pour ce qui est de la date de sortie et du tarif à prévoir, on reste encore dans un flou relatif. D'après Android Authority, le Mi 10 Pro arriverait sur les étals chinois dès le 18 février prochain, précédé de peu par le Mi 10 le 14 février.En Europe, le duo serait mis en vente dans la première semaine de mars — tout comme le Mi 9 l'an dernier Enfin côté tarifs, unchinois suggérait que le Mi 10 Pro serait vendu aux alentours de 3 799 yuans (environ 550 $), et le Mi 10 autour de 3 100 yuans (450 $).Mais un autre son de cloche provient de nos collègues de 01 Net qui, la semaine dernière, révélaient que Xiaomi pourrait profiter du vide laissé par Huawei en Europe pour s'engouffrer sur le segment du très haut de gamme. Par conséquent, les Mi 10 et Mi 10 Pro pourraient tutoyer le millier d'euros dans certaines configurations.