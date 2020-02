Testé par CNET, le nouveau Razr de Motorola aura tenu 27 000 pliages/dépliages

Trop fragile le Motorola Razr ?

La réponse de Motorola

Source : Android Police

Le média a en effet mis la robustesse du smartphone à l'épreuve, et la charnière du Razr a rompu après 27 000 pliages.Pour la sortie du Samsung Galaxy Fold, déjà, CNET avait mis à l'épreuve la fiabilité du terminal, qui avait alors résisté à plus de 100 000 pliages/dépliages . Pour le Razr de Motorola, le verdict est un peu moins flatteur, avec une charnière qui a rendu l'âme au bout de 27 000 pliages «».Evidemment, c'est une machine qui se charge de plier/déplier le smartphone en continu, et cela ne représente pas un test «». Par exemple, contrairement à la machine, nos mains ne reproduisent pas systématiquement le même mouvement, en ouvrant et refermant le smartphone.Du côté de Motorola, on a évidemment tenu à réagir très vite à ce test de fiabilité signé CNET. Ainsi, un porte-parole de la marque a rappelé le côté «» du smartphone, tout en précisant que la machine utilisée, à savoir le Folbot de SquareTrade, n'était tout simplement pas «».Selon Motorola, la machine exerce une contrainte excessive sur la charnière et ne permet pas au téléphone de s'ouvrir et de se fermer comme prévu. Pour illustrer ses propos, la marque a tenu à proposer une vidéo démontrant la procédure de test appliquée à son Razr.