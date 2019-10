Un robot plie et déplie le Samsung Galaxy Fold 119 380 fois avant que l'écran ne lâche

Combien de fois le Galaxy Fold peut-il être plié ?

Samsung cherche à rassurer

Source : 9To5Google

Le Galaxy Fold est désormais officiellement disponible sur plusieurs marchés, dont la France où il est commercialisé au prix de 2 020 euros. Un tarif élevé alors que les doutes sur la solidité de l'appareil, qui est équipé de nombreuses nouvelles technologies dont le fameux écran pliable, ne sont pas encore levés.Pour enfin avoir une idée de la durabilité du smartphone,a décidé de le mettre à l'épreuve avec une petite expérience. Un robot a ainsi plié et déplié l'écran du mobile en continu (150 opérations par minute) pour que l'on puisse savoir jusqu'à quel point la dalle pouvait résister à la manœuvre sans être endommagée. Après plus de 14 heures de direct, l'écran du Galaxy Fold a finalement rendu l'âme, devant quelques milliers de spectateurs (à voir à partir de 3:29:24 dans la vidéo de replay ci-dessus). Résultat des courses : il aura fallu 119 380 pliages et dépliages pour venir à bout du smartphone pliable.On est assez loin de la promesse de Samsung. Le constructeur sud-coréen indiquait en effet que le smartphone pouvait tenir cinq ans et 200 000 opérations de pliage avant que des dommages ne soient constatés sur l'écran. Or, il n'aura lors de ce test pas passé le cap des 120 000 opérations : deux larges bandes blanches, l'une verticale, l'autre horizontale, apparaissent sur la dalle. Pas de quoi rendre l'appareil inutilisable, mais l'écran peut à ce point clairement être considéré comme étant cassé.Bien sûr, ces 120 000 pliages ont été réalisés sur un délai extrêmement court. Il est possible que la dalle tienne mieux le choc avec une utilisation normale et des pliages répartis sur plusieurs mois, voire des années. Pour en être certain, il va falloir attendre les retours sur moyen terme des possesseurs du mobile.Samsung a revu le design de son smartphone pliable après les premiers retours des testeurs en début d'année, selon lesquels l'appareil était trop fragile . Était notamment pointée du doigt une protection d'écran qui pouvait donner l'impression d'être «» alors qu'elle faisait partie intégrante du produit. Le constructeur a aujourd'hui revu sa copie, optimisant le placement de cette protection, afin que les utilisateurs la laissent en paix, et renforçant la charnière.Des consignes d'utilisation sont aussi livrées avec l'appareil, incitant à se montrer précautionneux avec la dalle, rappelant que le smartphone n'est pas résistant à l'eau et à la poussière, et indiquant qu'il ne faut pas essayer d'ajouter soi-même une protection d'écran.Enfin, le fabricant tente de rassurer les consommateurs en indiquant qu'il va réparer le premier bris d'écran pour 130 euros . Une somme relativement minime comparée au prix de base du téléphone. Le consommateur sait ainsi qu'il peut prolonger la durée de vie de son Fold à moindre coup en cas de problème.