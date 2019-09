Galaxy Fold : Samsung réparera le premier bris d'écran pour 130€

© Marco Verch

Un téléphone qui exige le plus grand soin



Une seule réparation d'écran payante proposée par Samsung pour toute la durée de vie du Galaxy Fold



Le Galaxy Fold est enfin en vente en France, pour le moment dans quelques boutiques triées sur le volet dans les grandes agglomérations. Samsung a pris quelques mois pour renforcer son appareil inédit mais préfère prendre ses précautions et éviter que ses clients ne cassent malencontreusement leur téléphone à plus de 2 000€.Nos confrères de The Verge indiquent que leur exemplaire de test était truffé de notes explicatives posées sur le téléphone pour bien indiquer aux utilisateurs comment interagir avec leur smartphone pliable.Les conseils donnés, qui sont les mêmes que ceux proposés dans une vidéo explicative publiée récemment par Samsung, à savoir ne pas appuyer trop fortement sur l'écran, ou ne pas l'utiliser en présence d'eau ou de poussière pour ne pas abîmer la dalle flexible.En plus de ces avertissements, Samsung propose un garantie dédiée appelée Samsung Care +, et un numéro de téléphone réservé aux possesseurs du Galaxy Fold. Cette offre, qui couvre le téléphone «» comprend également un remplacement d'écran durant la première année d'utilisation du téléphone.Seulement l'opération ne sera pas gratuite mais facturée 130 euros en France. Le remplacement sera effectué si l'écran présente des fissures ou des bris de verre. Passée cette année les clients devront payer le prix fort, qui n'a pas été communiqué par Samsung, ou se tourner vers des réparateurs tiers qui auront les outils et les pièces pour remplacer ce composant encore nouveau et particulier.