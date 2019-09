Galaxy Fold : Samsung dévoile une vidéo pour indiquer comment ne pas l’abîmer (!)

Samsung hanté par le lancement avorté du Galaxy Fold



Source : 9to5Google

Samsung a bien retenu la leçon. Le lancement du Galaxy Fold avait été un échec cuisant après que les journalistes américains ont détruit leurs unités de test en détachant la protection d'écran, pourtant indispensable au bon fonctionnement de l'appareil.Si le constructeur coréen a depuis modifié son smartphone pliable pour le rendre plus résistant, deux précautions valent mieux qu'une et Samsung a publié ces dernières heures une vidéo à l'intention des premiers acheteurs.Montée et produite comme une publicité vantant les mérites de son dernier produit, Samsung donne quelques conseils pour utiliser convenablement son Galaxy Fold. L'entreprise rappelle à quel point ce nouveau design demande un certain soin et ne peut pas être manié n'importe comment.Le constructeur revient sur le film de protection de l'écran, et rappelle que celui-ci fait partie intégrante du smartphone et que la dalle en elle-même doit être manipulée avec douceur, sans forcer sur l'écran. Aucun film de protection supplémentaire ne peut et ne doit être ajouté sur l'écran.Les clients sont également invités à ne pas mettre leur Galaxy Fold dans une poche où se trouvent d'autres objets métalliques comme des clés ou de la monnaie. En effet, des aimants servent à maintenir le téléphone une fois plié et ils pourraient ne plus fonctionner correctement à leur contact, avec le risque d'endommager le téléphone.Enfin, Samsung indique clairement que son téléphone n'est pas étanche et que l'eau et la poussière sont à éviter durant son utilisation.Si vous avez dépensé les plus de 2 000 € nécessaires à l'achat du Galaxy Fold, nul doute que vous serez particulièrement soigneux une fois l'appareil en main, mais ces conseils ne seront sans doute pas de trop pour garder votre précieux intact durant de nombreux mois.