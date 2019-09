Face à la forte demande pour les Galaxy Fold, Samsung est contraint de revoir ses stocks à la hausse

© Samsung

Une seconde vague de précommandes en approche

Source : Sam Mobile

Il faut dire que Samsung a clairement joué la carte de la rareté en ne mettant en vente que 4 000 exemplaires de son smartphone pliable dans son pays d'origine.Pour pallier la pénurie et mettre des bâtons dans les roues de revendeurs peu scrupuleux qui n'hésitent pas à vendre le Galaxy Fold jusqu'à deux fois son prix, sur le marché gris (oui oui, ça fait 4 000$), Samsung s'apprête à lancer une seconde vague de précommandes en Corée du Sud.Prévue pour le 18 septembre, celle-ci devrait mettre à disposition des enthousiastes un nombre autrement plus conséquent de Galaxy Fold. Le site spécialisé Sam Mobile parle de 20 000 à 30 000 appareils prêts à être expédiés aux clients locaux.En France et ailleurs en Europe, le Galaxy Fold sortira également le 18 septembre . Au total, Samsung compte écouler près d'un million d'unités de son smartphone pliable. Suffisant, semble-t-il estimer, pour prendre le pouls des attentes du marché concernant cette nouvelle technologie.