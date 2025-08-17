On peut donc se demander si cet appareil va rencontrer son public, surtout que le fabricant sud-coréen compte déjà de nombreux modèles haut de gamme sortis cette année, entre les trois déclinaisons des Galaxy S25 et le Galaxy S25 Edge.

À noter pour ceux qui attendent ce smartphone que Samsung a programmé une conférence de presse pour le 4 septembre prochain. Et il est assez possible que cette date soit celle de l'officialisation du Galaxy S25 FE.