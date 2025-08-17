Le prochain Samsung Galaxy S25 FE se dévoile un peu plus. Plusieurs rendus nous montrent à quoi ce smartphone ressemblera.
Avant le lancement de sa prochaine série de haut de gamme en janvier prochain, à savoir les Galaxy S26, Samsung va sortir son prochain smartphone FE : le Galaxy S25 FE, qui va offrir la technologie de la gamme S25 à un tarif plus intéressant. Un smartphone qui avait commencé à se dévoiler avec de premières images en fuite, et qui cette fois se met totalement à nu !
Offre partenaire
Saily c'est la référence eSIM pour les forfaits mobiles utilisables à l’étranger. Pas moins de 200 destinations couvertes et des forfaits pouvant aller de 7 à 30 jours avec data variable, idéal pour vos vacances cet été !
Offre partenaire
Peu de différences entre le Galaxy S24 FE et le Galaxy S25 FE
À partir d'aujourd'hui, on n'aura plus besoin de se poser la question « à quoi ressemblera donc le Samsung Galaxy S25 FE ? ». Car à l'aide de rendus obtenus par Android Headlines, on peut voir ce smartphone montré sous tous les angles.
Et ce que l'on peut voir, c'est que ce modèle à venir n'est pas si différent du Galaxy S24 FE, qui est actuellement disponible dans les étals des commerces. On retrouve ainsi le dos plat, le triple capteur arrière vertical et le module selfie intégré dans un poinçon, en haut de l'écran.
Vers une présentation en septembre prochain ?
La seule différence qu'il pourrait y avoir serait des bordures un peu plus fines. Mais de manière générale, il y a assez peu de mises à jour sur cet appareil, qui est notamment aussi attendu avec un SoC Exynos 2400, un écran AMOLED de 6,7 pouces et une batterie de 4900 mAh.
On peut donc se demander si cet appareil va rencontrer son public, surtout que le fabricant sud-coréen compte déjà de nombreux modèles haut de gamme sortis cette année, entre les trois déclinaisons des Galaxy S25 et le Galaxy S25 Edge.
À noter pour ceux qui attendent ce smartphone que Samsung a programmé une conférence de presse pour le 4 septembre prochain. Et il est assez possible que cette date soit celle de l'officialisation du Galaxy S25 FE.