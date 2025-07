Lors de la dernière conférence Unpacked, on découvrait les nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 (ainsi que Flip 7 FE). Au mois de janvier prochain, ce sera le tour de la gamme Galaxy S26. Et entretemps, Samsung a une autre annonce de programmée dans les mois à venir : celle du Galaxy S25 FE.

Un appareil dont plusieurs caractéristiques viennent de nous être données par une fuite, dont Neowin se fait l'écho. On apprend ainsi que ce smartphone ne viendra qu'en deux déclinaisons, chacune intégrant une RAM de 8 Go. Les clients auront le choix entre une déclinaison 8+128 Go et une seconde 8+256 Go.