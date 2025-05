La gamme Fan Edition de Samsung est, certes, concurrente des Google Pixel a, mais elle a l'habitude d'être positionnée bien plus haut dans l'échelle des prix. Il est entendable que le Pixel 9a (549€) n'embarque que 8 Go de mémoire vive. C'est plus délicat pour le S25 FE que l'on n'imagine pas être plus abordable que son aîné (749€).