Le deuxième jour de l'événement, autrement dit le 21 mai, la keynote « Accelerate your development with the Gemini API » lèvera le voile sur les dernières évolutions des modèles Gemini, leurs capacités de raisonnement intégrées et leurs applications agentic. À coup sûr un temps fort de cette conférence Google I/O, qui sera à suivre comme chaque année sur Clubic.