L’objectif affiché est de rendre les applications « plus expressives », selon les mots d’un ingénieur de Google. Concrètement, cela se traduit par de nouveaux composants d’interface, des animations inédites et une gestion des couleurs encore plus dynamique. Cette orientation s’inscrit dans la continuité de Material You, introduit avec Android 12, qui avait déjà permis aux utilisateurs de personnaliser les couleurs de leur interface en fonction de leur fond d’écran. L’expressivité semble ici aller plus loin, en offrant aux développeurs des outils pour rendre chaque application unique, tout en respectant les standards d’accessibilité et de lisibilité.

Un premier aperçu de cette mise à jour peut être observé dans l’application Paramètres d’Android en version 16 bêta 3. Celle-ci arbore désormais des interrupteurs enrichis d’icônes (croix ou coche), des éléments regroupés sous forme de cartes, et une organisation repensée pour maximiser l’espace à l’écran.