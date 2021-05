Gboard se met à jour pour coller à l'esthétique d'Android 12

Au menu des nouveautés, moins de choses qu’on aurait pu imaginer. À regarder les captures d’écran partagées par le site spécialisé, on remarque que seuls quelques éléments ont été retouchés pour coller à Material You. Dans le détail, il s’agit surtout des éléments présents sur le bas de l’écran, à savoir la touche « ?123", la barre d’espace et le bouton « Entrée », qui arborent désormais une forme plus arrondie ; comme une « pilule ».

Dans les prochains mois, il faudra donc s’attendre à d’autres modifications de ce genre sur tout l’écosystème applicatif de Google. En attendant, rappelons que la première bêta d’Android 12 est d’ores et déjà disponible, si vous souhaitez voir de quoi il retourne précisément.