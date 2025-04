La principale nouveauté visuelle d’iOS 19 concernerait les icônes d’applications, qui ne seraient plus carrées, mais rondes, comme sur Android. Elles évolueraient vers un style intermédiaire, se rapprochant sans les copier totalement, des icônes circulaires utilisées sur visionOS ou watchOS. Ce choix permettrait à Apple de rafraîchir l’esthétique générale tout en conservant une familiarité pour ses utilisateurs.

En parallèle, l’interface utilisateur bénéficierait d’effets visuels plus travaillés, avec des menus dotés d’une nouvelle profondeur, grâce notamment à des ombres plus prononcées. Ce choix renforcerait l’impression tridimensionnelle de l’interface, rappelant là encore le style visuel utilisé sur visionOS, où les interactions donnent une impression de relief et d’immersion.

De plus, certains éléments de l’interface réagiraient subtilement aux mouvements de l’iPhone. Apple introduirait ainsi des effets visuels dynamiques, comme un léger scintillement, qui donneraient aux utilisateurs une expérience plus vivante et interactive au quotidien.