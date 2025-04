Selon une nouvelle fuite d'un leaker sur le réseau social X, les iPhone XR, XS et XS Max ne figureraient plus sur la liste des modèles éligibles à iOS 19. Si cela se confirme, cela signifierait la fin des grandes mises à jour logicielles pour les premiers iPhone dotés de Face ID sans bouton Home (excepté l'iPhone X, déjà incompatible avec iOS 18). Ces appareils, encore largement utilisés, profiteraient toutefois de mises à jour de sécurité pendant une période prolongée, comme c’est déjà le cas pour d’anciens modèles restés sous iOS 16 ou 17.

La liste des iPhone compatibles avec iOS 19 inclurait toujours les générations suivantes, du iPhone 11 jusqu’aux futurs iPhone 16, en passant par les SE de deuxième et troisième générations. Ce recentrage sur les puces A13 et ultérieures permettrait à Apple d’optimiser davantage son système pour des performances plus fluides et une meilleure intégration avec les fonctionnalités les plus récentes, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Cette stratégie reste malgré tout cohérente avec le calendrier habituel d’Apple, qui propose en moyenne cinq à six années de mises à jour majeures pour ses smartphones.