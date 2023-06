iOS 17 : votre "vieil" iPhone sera-t-il compatible ?

Vous l'aurez peut-être déjà deviné, mais le nouvel iOS 17 va faire un trait sur la génération iPhone 8, lancée en 2017 et qui ne pourra donc plus évoluer d'un point de vue logiciel.

Mais les iPhone 8 et 8 Plus ne sont pas les seuls à être évincés par la firme de Cupertino, puisque c'est également le cas de l'iPhone X, lancé la même année et qui sera privé d'iOS 17. Rappelons que chez Apple, un appareil est qualifié d'« ancien » au bout de cinq ans et devient « obsolète » deux années plus tard.