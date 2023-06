Apple : ce MacBook sera obsolète à la fin du mois

Vous le savez peut-être, chez Apple, un « produit ancien » est un produit qui n'est plus fabriqué depuis plus de cinq ans. Au bout de sept ans, Apple ne prend plus en charge certains produits, qui deviennent alors technologiquement « obsolètes » pour le géant américain.

À la fin de ce mois de juin, ce sera au tour d'un certain MacBook 12" de rejoindre la liste des produits dits obsolètes. Lancé en mars 2015, ce dernier a vu sa commercialisation stoppée en avril 2016, pour laisser place à une seconde génération, il y a donc un chouia plus de 7 ans aujourd'hui.