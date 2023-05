Google ne prend plus en charge son premier Chromecast, mais alors peut-on encore l'utiliser ?

C'est officiel depuis aujourd'hui, l'update de novembre 2022 du Chromecast de première génération (1.36.159268) était donc la toute dernière mise à jour consacrée à cette étonnante clé HDMI. À l'époque, il s'agissait déjà de la première mise à jour depuis plus de trois ans.

Rappelons que le Chromecast de première génération est une petite clé HDMI qui vient se connecter directement à un téléviseur, le tout étant alimenté par un câble micro-USB à relier à l'arrière de la clé. À bord, on retrouvait un total de 2 Go de stockage et 512 Mo de RAM, et elle permettait de transformer n'importe quelle TV dotée d'un port HDMI en une TV connectée.