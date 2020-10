Stadia ne fonctionnera pas sur le Chromecast avec Google TV

En effet, le service de cloud gaming Google Stadia ne sera pas disponible sur ce Chromecast sous Google TV. Ce n'est pas qu'il n'en est pas capable à cause de limitations matérielles, ce qui serait un comble étant donné son prix, mais il ne sera pas possible de jouer à Stadia via cet appareil à la sortie.

La firme de Mountain View prévoit tout de même d'apporter le support de sa plateforme Stadia dans une future mise à jour, qui devrait être déployée courant 2021.