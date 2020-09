En octobre, Stadia offre six nouveaux jeux et inaugure (enfin) le Crowd Choice

Stadia poursuit sur sa lancée généreuse et intègrera six nouveaux jeux à son catalogue Stadia Pro au mois d’octobre. Mais ce n’est pas tout : presque un an après son lancement, le service de cloud gaming de Google accueillera un premier titre compatible avec le Crowd Choice.

Derrière ce nom un peu barbare se cache une fonctionnalité phare promise par Stadia : la possibilité, pour un streamer, de déléguer à son audience la prise de décisions en jeu.